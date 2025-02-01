2025-02-01 14:18:04 - المصدر: ايشان

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، من محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، مؤكداً أن الفتنة إذا وقعت ستكون لها عواقب وخيمة، مشيراً إلى أن ما حدث في سوريا يعد مثالاً على ذلك. وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي لرؤساء قبائل وشيوخ عشائر كربلاء، أكد المالكي على أهمية الحذر من […]

ظهرت المقالة المالكي يحذر من سيناريو سوريا: الطائفيون والبعثيون يتحركون.. سيندمون أولاً على ايشان.



