2025-02-01 14:18:04 - المصدر: ايشان

كشف مسؤولو مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة الأميركية، عن احتواء حريق لوس أنجلوس بنسبة 100%، بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاع حرائق الغابات. وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إنه “تم أيضا احتواء حريق باليساديس الأكبر، الذي أتى على 23448 فداناً على الجانب الغربي من لوس أنجلوس، بنسبة 100 بالمئة”. كما قالت […]

ظهرت المقالة خسارة 250 مليار دولار.. السيطرة على حريق لوس أنجلوس بالكامل أولاً على ايشان.



