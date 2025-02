2025-02-01 14:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:في إطار فعاليات “بغداد عاصمة الثقافة العربية الرياضية 2025″، وصل وفد عربي إلى أهوار الجبايش في محافظة ذي قار، حيث انطلقوا في رحلة سياحية استكشافية في هذه المنطقة الطبيعية الفريدة، التي تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد السياح الأجانب.انتهى.

