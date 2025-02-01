الموانئ: خطتنا رفعت حجم مناولة الحاويات إلى 4 ملايين حاوية

2025-02-01 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم السبت، أن خطة الشركة أسهمت في رفع حجم المناولات للحاويات الى 4 ملايين حاوية، فيما أشارت الى أن العام الماضي شهد مناولة 30 مليون طن من البضائع المتنوعة.

وقال مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "‏ضمن الخطة التي رسمتها الشركة العامة لموانئ العراق منذ عام 2020 المتمثلة بتطوير كافة قطاعات الشركة سواء كانت القطاعات الفنية أو قطاع الموانئ، تم الوصول إلى حجم المناولات للحاويات بحدود 4,000,000 حاوية".

ولفت إلى أن "هذا يترتب عليه توسعة الطاقات الخزنية والبنية التحتية والعمل الإلكتروني من ضمن التطوير الذي حدث وآلية العمل مع التجار والمشغلين وخلق حالة نسبية عالية لحركة البضاعة بشكل سريع، حيث وصلنا العام الماضي بحجم المناولة إلى 1,000,800 حاوية وبحدود 30,000,000 طن من البضائع المتنوعة".

وأشار إلى أنه "‏بدأنا بتطبيق الخطة الثانية منذ عام 2023 بفتح باب الصناعات داخل ميناء أم قصر الذي نتج عنه إنتاج الزيوت والأعلاف بطاقة 3000 طن، وبانتاج 240 طنا من الاعلاف يوميا، و600 طن من الزيوت النباتية التي بدأنا بتصدير الشحنة الثالثة منها التي بلغت بحدود 400,000 طن"، مبيناً: "نحن سائرون بهذه الخطى لفتح باب الصناعة كونها تعمل على تطوير قطاع الموانئ وزيادة الطاقة الإنتاجية للموانئ وتساهم برفد اقتصاد البلد".

وأضاف أن "هذه الخطة ليست مستحدث على الشركة العامة لموانئ العراق وإنما هو توجه أغلب دول العالم كما في ميناء جبل علي، وميناء جبل خليفة، وسنغافورة، وكافة الموانئ العالمية بدأت بالتحول الصناعي"، موضحاً أن "الخطة المستقبلية لمشروع ميناء الفاو حسب التصميم هي وجود منطقة اقتصادية متكاملة ظهيرة لعمل الميناء، من أجل زيادة حجم المناولة المساهمة بتطوير الاقتصاد للدولة".