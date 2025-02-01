2025-02-01 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت دوريات شرطة النجدة في محافظة كربلاء، يوم السبت، من إلقاءالقبض على سائق متهم بدهس ثلاث فتيات، مما أدى إلى وفاة إحداهن، قبل أن يلوذبالفرار في محاولة للهروب من العدالة.

ووفقاً لبيان صادر عن قيادة شرطة كربلاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد وجهقائد الشرطة، اللواء أحمد علي زويني، جميع المفارز الأمنية بملاحقة المتهم وتعقبمركبته من خلال تعميم أوصافها على جميع الدوريات عبر السيطرة المركزية.

وأضاف البيان، أن "مفارز النجدة بعد جهود مكثفة وانتشار أمني واسعالنطاق، تمكنت من ضبط المتهم وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءاتالقانونية بحقه".

وأكدت شرطة كربلاء، بحسب البيان، "استمرارها في أداء واجباتها الأمنيةبكل أمانة وإخلاص، سعياً لتعزيز الأمن المجتمعي وفرض سلطة القانون"، داعيةالمواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مخالفة تهدداستقرار المحافظة".