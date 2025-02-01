سرقة وتخريب بآن واحد.. عصابة تسرق كيبل إنارة طريق استراتيجي يربط ديالى ببغداد

2025-02-01 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير ناحية جديدة الشط في ديالى، طالب الخزرجي، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن سرقة كيبل إنارة طريق استراتيجي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد.

وقال الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عصابة قامت بسرقة 400 متر من كيبل الكهرباء المخصص لتجهيز أعمدة الإنارة على طريق بغداد-ديالى".

واضاف أن "هذه السرقة ستعيق عملية إنارة هذا الطريق الاستراتيجي، الذي يعد ممرًا أساسيًا لمرور الآلاف من المركبات يوميًا من بغداد ومحافظات كركوك وصلاح الدين وصولًا إلى إقليم كردستان باتجاه بغداد".

وتابع الخزرجي أنه "تم إبلاغ الجهات الأمنية والحكومية من أجل فتح تحقيق عاجل لمعرفة هوية العصابة التي قامت بسرقة هذا الكيبل"، مؤكدًا أن "هناك كاميرا حرارية تابعة لبغداد قريبة من موقع الحادث".

ونوه إلى أن "التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لاستدلال على هوية أفراد العصابة واعتقالهم"، مشددًا على أن "ما حدث هو عملية سرقة وتخريب في آن واحد".