انتهاء المؤتمر الانتخابي للجنة الأولمبية العراقية.. تعرف على الفائزين

2025-02-01 15:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق الأول من شهر شباط الحالي، المؤتمر الانتخابي التكميلي للجنة الاولمبية العراقية، وذلك بقاعة صلاح الدين في فندق المريديان في العاصمة بغداد.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن انتخاب الشخصيات الرياضية وهم كل من: سعد عبد الحميد 25 صوتاً، ومهدي شواي 24 صوتاً، وجمال ناصر 24 صوتاً، وأحمد ضياء 19 صوتاً، وصقر علي 18 صوتاً.

أما العناصر النسوية الثلاث في الجمعية العمومية فاطمة سعد 27 صوتاً، وزينب زيدان 26 صوتاً، ورسل جاسم 22 صوتاً.

بينما فاز ممثلان من الاتحادات المعترف بها في الأولمبياد، لعضوية الجمعية العمومية، وهما كل من: رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك بـ27 نقطة ورئيس اتحاد الكاراتيه عادل عيدان بـ26 نقطة.

وشهد المؤتمر انسحاب كل من: رئيس ممثلية اربيل زندي جبار عزيز، واسماعيل خليل، ورئيس نادي النجف السابق عباس مهدي من الترشيح لمنصب الخبراء.

يشار إلى أن الهيئة القضائية، حددت الموعد الجديد للمؤتمر الانتخابي التكميلي الأول والذي أقيم اليوم السبت، فيما سيعقد الاجتماع الثاني، والخاص بانتخاب المكتب التنفيذي يوم السبت المقبل، والموافق 8 شباط الجاري.

وكانت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات الأولمبية قد قررت أول أمس الخميس، استبعاد عدد من المرشحين والأعضاء من العملية الانتخابية وذلك لعدم استيفائهم شروط الترشيح والعضوية على وفق قانون اللجنة الأولمبية ونظامها الداخلي النافذين.