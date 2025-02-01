بعد اعادة النظر براتبه.. فينيسيوس يعود لتشكيلة الريال المتوقعة أمام إسبانيول

2025-02-01 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت تقارير وسائل اعلام اسبانية، اليوم السبت (1 شباط 2025)، بأن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يعمل في الوقت الحالي على تجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى ما بعد عام 2027.

وذكرت وسائل الاعلام بأنه "سيتضمن العقد الجديد زيادة في راتب فينيسيوس مع الفريق الأبيض، وذلك من أجل الإبقاء على خدماته لأطول فترة ممكن في صفوف الميرينغي في ظل العرض الضخم المقدم من جانب الهلال السعودي".

واضافت، انه "من المتوقع أن تكون الأسابيع والأشهر المقبلة أكثر حماسة، حيث ستشهد مفاوضات مكثفة، في ظل ضغط الهلال لضم اللاعب البرازيلي لصفوفه إذ يرغب في جعله جزءً من مشروعه الكبير، مما يزيد الضغط على الريال".

وفي وقت سابق، ذكرت العديد من التقارير أن عرض الهلال لضم فينيسيوس بلغت قيمته 300 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى منح ريال مدريد 400 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي قبل نهاية عقده.

المصدر: وكالات