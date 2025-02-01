التربية: 2025 سيشهد خلو معظم الدوائر الحكومية من الموظفين الأميين

2025-02-01 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن العام 2025 سيشهد خلو معظم الدوائر الحكومية من الموظفين الأميين.وقال مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية التابع لوزارة التربية وسام ناهض عبود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة الإقبال على الدراسة لهذا العام جيدة، ونطمح بزيادة نسبة الالتحاق بمراكز محو الأمية المنتشرة في عموم محافظات العراق"، لافتاً إلى أنه "ستتم إضافة آليات ووسائل جذب جديدة بالتعاون مع الوزارات الأخرى".وأضاف أنه "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة وزير التربية، سيشهد هذا العام إعلان خلو معظم وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة من الموظفين الأميين"، مبيناً أنه "تم إعلان خلو 35 مؤسسة حكومية في محافظة ميسان من الأمية".