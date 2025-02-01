2025-02-01 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، شرطاً لاستمرار دخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كردستان، فيما بينت أن فرق الرصد والتحري مستمرة بالمتابعات الميدانية في أسواق ومحلات بيع الدجاج والتربية المنزلية.

وقال مدير عام دائرة البيطرة التابعة إلى وزارة الزراعة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تم منع دخول الدواجن ومنتجاتها من الإقليم لحين وصول نتائج الفحوصات المختبرية التي تؤكد خلو مشاريع الدواجن من إصابات انفلونزا الطيور"، لافتاً إلى أن "فرق الرصد والتحري مستمرة في المستشفيات البيطرية بالمحافظات كافة وتحديداً المحاذية لإقليم كردستان (نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى)".

وأضاف أن "فرق التفتيش تقوم بمتابعة أسواق بيع الدجاج والطيور وبعض أصحاب تربية الدواجن والتربية المنزلية باستخدام عدة الفحص السريع والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه"، مبيناً أن "الفرق تقوم أيضاً بمتابعة منح الشهادات الصحية البيطرية في نقل الدواجن، لحماية قطاع الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ودعم المنتج المحلي".