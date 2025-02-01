2025-02-01 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم السبت، عن تعاقده الرسمي مع الإسباني الشاب آلان جودوي، مهاجم فريق إلدينسي، لتعزيز مركز الهجوم في الفريق.

وسينضم جودوي، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى فريق الشباب بنادي برشلونة بعقد يمتد لمدة عامين، حتى 30 حزيران/يونيو 2027، ونجح برشلونة في التوقيع مع اللاعب رغم اهتمام نادي ريال مدريد بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد برشلونة لملاقاة فريق ألافيس غدًا الأحد 2 شباط/فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني الممتاز.