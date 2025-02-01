حماية رئيس مجلس محافظة نينوى يتشاجرون مع عناصر للجيش بنقطة تفتيش

2025-02-01 16:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، بوقوع شجار بين موكب رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود، وعناصر من الجيش العراقي، في سيطرة الكسك غربي نينوى، ما أدى إلى إصابة جندي بعد تعرضه للضرب من قبل أفراد الموكب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، إن "مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر المشاجرة التي وقعت بين نقطة التفتيش التابعة للجيش العراقي وقوات أمنية مرافقة للحاصود، أثناء ذهابه في مهمة الى ناحية زمار شمال غرب نينوى".

وأوضح أن "المشكلة اندلعت عندما تأخر مرور الموكب بالسيطرة، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بعد ادعاء عناصر السيطرة أن افراد الحماية لم يعرفوا بأنفسهم".

وأكد المصدر أن "الجندي المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال الجهات المتخصصة تحقق في الحادثة لضمان محاسبة المسؤولين عنها".

فيما اكد احد افراد حماية رئيس المجلس أن "الاعتداء على خلفية ايقاف موكب رئيس المجلس لأكثر من ساعة وطلبنا منهم المرور لكنهم رفضوا ما أدى إلى تطور الموضوع".