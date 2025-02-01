سنغافورة تقول إن الشركات الأميركية يجب أن تمتثل لضوابط التصدير

2025-02-01 16:05:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة في بيان إنها تتوقع أن تمتثل الشركات الأميركية لضوابط التصدير في بلادها والقوانين المحلية في سنغافورة، وذلك بعد توجيه أسئلة لها حول الرقائق التي تستخدمها شركة DeepSeek الصينية لإنتاج نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها. خبر هز أركان الذكاء الاصطناعي العالمي! هذا واهتزت الأسواق هذا الأسبوع بعد أن قالت DeepSeek أن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها يتفوق على OpenAI، ولكن تكلفة تدريبه كانت أقل من منافسه بشكل كبير. ومع ذلك، سرعان ما أثيرت أسئلة حول مصدر الرقائق المستخدمة لبناء النموذج الخاص بالشركة الصينية، وذلك نظرًا للقيود الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. دور سنغافورة هذا وذكرت تقارير صحفية أن المسؤولين الأميركيين يحققون فيما إذا كانت DeepSeek قد اشترت أشباه الموصلات المتقدمة من شركة صناعة الرقائق Nvidia عبر أطراف ثالثة في سنغافورة. وقال متحدث باسم Nvidia لشبكة CNBC يوم الاثنين إن الرقائق التي تستخدمها DeepSeek متوافقة تمامًا مع التصدير. وقالت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة في بيانها: نتوقع من الشركات الأميركية، مثل Nvidia، أن تمتثل لضوابط التصدير الأميركية وتشريعاتنا المحلية. وستواصل وكالات الجمارك وتطبيق القانون لدينا العمل بشكل وثيق مع نظيراتها الأميركية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام