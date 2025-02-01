الحزب الشيوعي العراقي يندد بالقرار "الجائر" للسلطة الجديدة في سوريا

2025-02-01 16:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، انتقادا لاذعا للقرار الذي وصفه بـ"الجائر" الصادر عن السلطة الجديدة في سوريا والذي يقضي بحل التنظيمات للحزب الشيوعي السوري.

وقال الحزب في بيان اليوم، إنه "تابع بقلق عميق القرارات التي أعلنتها مؤخرا السلطة الجديدة في سوريا، وكان أحدها القرار الذي استهدف الشيوعيين السوريين بحل تنظيماتهم الحزبية".

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي متناقضا مع الوعود التي كانت السلطة أعلنتها، في أعقاب انهيار النظام السابق وسقوطه، بالتوجه للانفتاح على جميع أطياف الشعب السوري والدعوة إلى حوار وطني ومشاركة الجميع في الحياة السياسية من دون إقصاء"، مردفا بالقول إن هذا القرار "يُعد مؤشرا على التوجه للتفرد في رسم مستقبل سوريا".

وأعرب الحزب في بيانه عن إدانته "لهذا القرار المجحف بحق الشيوعيين السوريين، فهو يستهدف أقدم وأعرق الأحزاب في البلاد".