ساكو: الوجود المسيحي في العراق مهدد بسبب "الطائفية والمحاصصة"

2025-02-01 16:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد زعيم الكنيسة الكلدية البطريرك الكاردينال لويس روفائيلساكو، يوم السبت، أن الوجود المسيحي في العراق مهدد بسبب "الطائفية والمحاصصة".

وذكر بيان للكنيسة ورد وكالة شفق نيوز، أن "ساكو، أستقبل في الصرحالبطريركي ببغداد رئيس الأساقفة الألماني Bentz والوفد المرافق له حيث أقاموا يومين فيالبطريركية من 30 كانون الثاني/ يناير إلى الأول من شباط/ فبراير".

وأشار ساكو، بحسب البيان، إلى أن "اللقاء شهد عرض الأوضاع في المنطقةعامة وركز على الصعوبات التي يواجهها العراقيون المسيحيون الذين فقدوا ثلثي عددهمبسبب عمليات الخطف والقتل والتهجير من قبل المتشددين الإسلاميين".

وتابع ساكو، "بالرغم من تحسن الجانب الأمني إلا أن الوجود المسيحي لايزال مهدداً بسبب الطائفية والمحاصصة وخصوصاً سيطرة جهات سياسية معينة علىمقدراتهم وتمثيلهم وحصر التوظيف بين المنتمين إليهم"، مستطردا بالقول"ما نتطلع إليه هو دولة مدنية تعامل الجميع بعدالة والمساواة، لنا الرجاء بأنيتحقق هذا الحلم على أرض الواقع، وليس بالكلام الطيب الذي نسمعه".

يذكر أن ساكو قد قال، في وقت سابق من العام الماضي، إنه برغم "المأساةالجماعية" التي تمثلت باضطرار أكثر من 120 ألف مسيحي إلى النزوح قبل 10 أعوامأمام هجوم داعش، وشعور الكثيرين في العراق بالتشاؤم إزاء المستقبل، واستمرارإيديولوجية الإرهابيين، إلا أن هذا الشر لن يدوم"، في إشارة إلى تنظيم داعش.

وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، أصدر يوم 8 تموز 2023، مرسوماًجمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويسساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

وفي نيسان 2024، أعلن ساكو، عن عودته الى مقره في العاصمة بغداد بدعوةشخصية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقال ساكو، إنه عاش 9 أشهر من"المعاناة والألم والقلق"، وهي الفترة التي غادر فيها المطرانيةفي العاصمة بغداد.