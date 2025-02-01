2025-02-01 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف محافظ ديالى، عدنان الشمري، يوم السبت، عن شمول مناطق المحافظةكافة بمنظومة كاميرات المراقبة الأمنية الذكية التي نصبت في بعقوبة.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الفترة الماضية شهدت نصب منظومةكاميرات مراقبة أمنية ذكية في مناطق مدينة بعقوبة كافة والمشروع سينجز خلال فترة قصيرة".

وأضاف أن "بعقوبة تعتبر مرحلة أولى ضمن المشروع حيث سيتم شمول كلأقضية ومناطق المحافظة بمشاريع الكاميرات الذكية"، لافتاً الى أن "نصب هكذامنظومة وهي عبارة عن كاميرات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي في الطرق والتقاطعات سيعودبنتائج إيجابية على ملف الأمن، لاسيما أن المنظومة التي نصبت متطورة خاصة في رصد العجلاتوتدقيق وتحليل وجوه المطلوبين للقضاء والأجهزة الأمنية".