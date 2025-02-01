انخفاض اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع الإغلاق

2025-02-01 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150400 دينار مقابل 100 دولار, فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.