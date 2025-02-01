إدارة ترامب تدرس ضم وكالة التنمية الدولية إلى وزارة الخارجية

2025-02-01 17:05:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تتجه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تجريد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من استقلاليتها ووضعها تحت سيطرة وزارة الخارجية بحسب مصادر لرويترز، الأمر الذي سيكون تغييراً كبيراً لكيفية تخصيص واشنطن للمساعدات الخارجية. وقال أحد المصدرين لرويترز إن مجلس الأمن القومي كان قد استضاف مناقشات الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، كما أكد مسؤول أميركي آخر وجود مناقشات بالفعل حول اتخاذ هذه الخطوة، ولكنه قال إنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد. مساعدات بعشرات المليارات هذا وكان الإدارة الأميركية قد جمدت الأسبوع الماضي المساعدات الخارجية، قائلة إنها تجري مراجعة لضمان توافق المساعدات مع سياسة ترامب، والمعروفة باسم أميركا أولاً المتعلقة بالشؤون الخارجية، وعدم إهدار أموال دافعي الضرائب على حد قولهم. وتبلغ قيمة المساعدات الأميركية حول العالم عشرات المليارات من الدولارات. هل يتجاوز ترامب الكونغرس؟ وقال أحد المصدرين إن البيت الأبيض يستكشف الصلاحيات القانونية التي يمكن أن يستخدمها ترامب لإصدار أمر تنفيذي ينهي استقلالية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وإنه ربما يوقع على مثل هذا الأمر قريبا. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يتمتع بالسلطة القانونية لتجاوز الكونغرس وإصدار أمر لتكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعة لوزارة الخارجية. وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في منشور على منصة إكس إن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وضد مصالحنا الوطنية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام