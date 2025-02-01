الكهرباء تفصل مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة

2025-02-01 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعفصلت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل يواصل اجتماعاته مع دوائر التوزيع في مختلف ‏المناطق للوقوف على سير تنفيذ خطط فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية حيث عقد اليوم ‏اجتماعا موسعا مع مديري قواطع توزيع الرصافة والصدر بحضور مدير عام توزيع ‏كهرباء بغداد ومديري عامي الدائرة الفنية والتخطيط في الوزارة".وأضافت، أن "الوزير ناقش مع المجتمعين تفاصيل الخطة الطارئة للصيف المقبل, موجها بضرورة حل ‏المشاكل المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي للمحطات الجديدة مع أمانة بغداد".وأشارت إلى، أن "مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة تتضمن:‏‏-‏ استحداث 23 محطة مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الصدر.‏-‏ استحداث 14 محطة مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الرصافة.‏-‏ إكمال تشغيل 13 محطة (مسبقة الصنع ومتنقلة) ضمن فروع الكرخ والرصافة والصدر.‏-‏ إكمال تشغيل 5 محطات ثابتة سعة 2*31.5 Mva إضافية ضمن فروع الكرخ والرصافة والصدر.‏-‏ استحداث أكثر من 88 مغذي جهد (33) ك.ف لتشغيل المحطات.‏-‏ تنفيذ ارتباطات المحطات بعدد 518 مغذي جهد (11) ك.ف .‏-‏ نصب 2325 محولة توزيع جهد (11/0.4) ك.ف سعة 400 ك.ف. أ.‏-‏ نصب 124 محطة صندوقية جهد (11/0.4) ك.ف.‏ سعة 630 ك. ف. أ".وتابعت، أنه "تم الإيعاز بنصب 8 محطات مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع توزيع كهرباء الصدر لفك الاختناقات الطارئة".وشدد الوزير- بحسب البيان- على "التزام الوزارة بتنفيذ خططها وفق الجداول الزمنية المحددة؛ لضمان ‏جاهزية المنظومة الكهربائية قبل ارتفاع الأحمال في موسم الصيف المقبل".