الكهرباء تفصل مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة
2025-02-01 17:10:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
فصلت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة.
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل يواصل اجتماعاته مع دوائر التوزيع في مختلف المناطق للوقوف على سير تنفيذ خطط فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية حيث عقد اليوم اجتماعا موسعا مع مديري قواطع توزيع الرصافة والصدر بحضور مدير عام توزيع كهرباء بغداد ومديري عامي الدائرة الفنية والتخطيط في الوزارة".
وأضافت، أن "الوزير ناقش مع المجتمعين تفاصيل الخطة الطارئة للصيف المقبل, موجها بضرورة حل المشاكل المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي للمحطات الجديدة مع أمانة بغداد".
وأشارت إلى، أن "مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة تتضمن:
- استحداث 23 محطة مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الصدر.
- استحداث 14 محطة مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الرصافة.
- إكمال تشغيل 13 محطة (مسبقة الصنع ومتنقلة) ضمن فروع الكرخ والرصافة والصدر.
- إكمال تشغيل 5 محطات ثابتة سعة 2*31.5 Mva إضافية ضمن فروع الكرخ والرصافة والصدر.
- استحداث أكثر من 88 مغذي جهد (33) ك.ف لتشغيل المحطات.
- تنفيذ ارتباطات المحطات بعدد 518 مغذي جهد (11) ك.ف .
- نصب 2325 محولة توزيع جهد (11/0.4) ك.ف سعة 400 ك.ف. أ.
- نصب 124 محطة صندوقية جهد (11/0.4) ك.ف. سعة 630 ك. ف. أ".
وتابعت، أنه "تم الإيعاز بنصب 8 محطات مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع توزيع كهرباء الصدر لفك الاختناقات الطارئة".
وشدد الوزير- بحسب البيان- على "التزام الوزارة بتنفيذ خططها وفق الجداول الزمنية المحددة؛ لضمان جاهزية المنظومة الكهربائية قبل ارتفاع الأحمال في موسم الصيف المقبل".
فصلت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة.
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل يواصل اجتماعاته مع دوائر التوزيع في مختلف المناطق للوقوف على سير تنفيذ خطط فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية حيث عقد اليوم اجتماعا موسعا مع مديري قواطع توزيع الرصافة والصدر بحضور مدير عام توزيع كهرباء بغداد ومديري عامي الدائرة الفنية والتخطيط في الوزارة".
وأضافت، أن "الوزير ناقش مع المجتمعين تفاصيل الخطة الطارئة للصيف المقبل, موجها بضرورة حل المشاكل المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي للمحطات الجديدة مع أمانة بغداد".
وأشارت إلى، أن "مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة تتضمن:
- استحداث 23 محطة مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الصدر.
- استحداث 14 محطة مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الرصافة.
- إكمال تشغيل 13 محطة (مسبقة الصنع ومتنقلة) ضمن فروع الكرخ والرصافة والصدر.
- إكمال تشغيل 5 محطات ثابتة سعة 2*31.5 Mva إضافية ضمن فروع الكرخ والرصافة والصدر.
- استحداث أكثر من 88 مغذي جهد (33) ك.ف لتشغيل المحطات.
- تنفيذ ارتباطات المحطات بعدد 518 مغذي جهد (11) ك.ف .
- نصب 2325 محولة توزيع جهد (11/0.4) ك.ف سعة 400 ك.ف. أ.
- نصب 124 محطة صندوقية جهد (11/0.4) ك.ف. سعة 630 ك. ف. أ".
وتابعت، أنه "تم الإيعاز بنصب 8 محطات مسبقة الصنع ضمن الرقعة الجغرافية لفرع توزيع كهرباء الصدر لفك الاختناقات الطارئة".
وشدد الوزير- بحسب البيان- على "التزام الوزارة بتنفيذ خططها وفق الجداول الزمنية المحددة؛ لضمان جاهزية المنظومة الكهربائية قبل ارتفاع الأحمال في موسم الصيف المقبل".