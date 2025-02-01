محافظ نينوى: شمول 7 مجمعات سكنية بخطة الجهد الخدمي

2025-02-01 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم السبت، شمول 7 مجمعات سكنية في ناحية برطلة ضمن خطة فريق الجهد الخدمي والهندسي لعام 2025.وذكر بيان لمكتب محافظ نينوى- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الدخيل أعلن عن شمول سبعة مجمعات سكنية في ناحية برطلة ضمن خطة فريق الجهد الخدمي والهندسي لعام 2025".وأضاف، أن "هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي سبق أن أكد على ضرورة تقديم الخدمات الكاملة للمجمعات السكنية الزراعية؛ لضمان تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في هذه المناطق".وأكد الدخيل، أن "المجمعات المشمولة بالخطة هي (الغدير، طيبة، الزهراء، الحياة، الأنصار، خزنة، باشبيتة)"، مبينًا، أن "هناك تنسيقًا مع مجلس المحافظة وعقارات الدولة لإيجاد الأراضي المناسبة لإنشاء مدارس نموذجية في هذه المجمعات، مما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتحسين البيئة الدراسية للطلبة".