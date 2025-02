2025-02-01 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف محافظ ديالى، عدنان الشمري، اليوم السبت، عن شمول مناطق المحافظة كافة بمنظومة كاميرات المراقبة الأمنية الذكية التي نصبت في بعقوبة. وقال الشمري في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "الفترة الماضية شهدت نصب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ذكية في مناطق مدينة بعقوبة كافة والمشروع سينجز خلال فترة قصيرة". وأضاف أن "بعقوبة تعتبر مرحلة […]

