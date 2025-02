مساع حكومية لحماية العملة الوطنية في العراق وتعزيز أمنها الاقتصادي

2025-02-01 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىيدور الحديث في العراق عن خطوات حكومية لإصدار عملة ذات رصانة أمنية كخطوة نوعية تعكس حرص البنك المركزي العراقي على مواكبة التطورات العالمية في مجال طباعة العملات وكذلك لحماية العملة الوطنية وتعزيز أمنها الاقتصادي، الامر الذي قوبل باشادات من أعضاء في مجلس النواب ومختصين. وكشف البنك المركزي العراقي في 19 يناير/كانون الثاني، النقاب عن […]

