2025-02-01 17:36:04 - المصدر: ايشان

طالب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بإبقاء الأمريكان في العراق والمنطقة، معتبراً أن وجودهم “يثبّت الأمن والاستقرار”، وانسحابهم “قد يضع العراق أمام سيناريو أسوأ من ٢٠١٤”، فيما أعرب عن استعداده للنزول إلى جبهات القتال إذا تطلّب الأمر للدفاع عن الشعب الكردي. وقال بارزاني في لقاء متلفز تابعته “إيشان”: “لو جلست مع ترامب، سأطلب منه […]

ظهرت المقالة مطالباً ببقاء الأمريكان.. مسعود بارزاني: مستعد لمقاتلة داعش ميدانياً إذا عادوا وهددوا شعبنا أولاً على ايشان.



