2025-02-01 17:36:04 - المصدر: ايشان

أكملت حركة حماس، اليوم السبت، تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاث، وفقا للدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع إسرائيل. ومنذ بداية صفقة تبادل الاسرى، فإن حماس تسلم لكل إسرائيلي مفرج عنه أكياس بنية اللون تحمل شعار المقاومة الإسلامية. وفي خبر نقل عن هيئة البث العبرية الرسمية تضمن أن “الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل حماس حملوا […]

ظهرت المقالة الأكياس الغامضة.. هذه محتويات الحقائب الممنوحة من حماس للإسرائيليين المفرج عنهم أولاً على ايشان.



