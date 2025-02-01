2025-02-01 17:36:04 - المصدر: ايشان

أكد زعيم الكنيسة الكلدية البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم السبت، أن الوجود المسيحي في العراق مهدد بسبب “الطائفية والمحاصصة”. وذكر بيان للكنيسة، أن “ساكو، أستقبل في الصرح البطريركي ببغداد رئيس الأساقفة الألماني Bentz والوفد المرافق له حيث أقاموا يومين في البطريركية من 30 كانون الثاني/ يناير إلى الأول من شباط/ فبراير”. وأشار ساكو، بحسب […]

ظهرت المقالة بسبب “المحاصصة والطائفية”.. ساكو: الوجود المسيحي في العراق مهدد أولاً على ايشان.



