مقتل المسؤول العسكري لداعش في حمرين بضربة جوية شرق صلاح الدين

2025-02-01 17:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – صلاح الدين

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن مؤشرات تؤكد مقتل المسؤول العسكري لتنظيم داعش في حمرين بضربة جوية نفذتها طائرات حربية شرق محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أن "ضربة جوية نفذتها طائرات F-16 العراقية في ساعة متأخرة من مساء أمس استهدفت موقعين تابعين لتنظيم داعش، عبارة عن مضافات تقع في مناطق غرب الزركة شرق صلاح الدين".

وأضاف، أن "الضربة استهدفت الإرهابي المكنى (أبو المثنى)، وهو المسؤول العسكري لحوض حمرين ضمن حدود محافظة صلاح الدين"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل (أبو المثنى) مع ثلاثة من مرافقيه، من بينهم الإرهابي (أبو ليث) الذي يعد من خبراء صناعة العبوات الناسفة في التنظيم".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية مشتركة بدأت منذ ساعات الفجر الأولى عملية تمشيط لمناطق القصف الذي نفذته طائرات F-16، بهدف الوقوف على عدد قتلى التنظيم والتأكد من هوية القتلى".

وأكد، أن "العملية لا تزال مستمرة بانتظار وصول القوة الأمنية إلى المواقع المستهدفة، ومن المتوقع الإعلان عن هوية القتلى خلال الساعات المقبلة"، لافتاً إلى أن "المؤشرات الأولية تؤكد مقتل الإرهابي (أبو المثنى) استناداً إلى الأدلة الاستخبارية المتوفرة حتى الآن".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، بأن طيران الجيش العراقي عالج أهدافا لداعش الارهابي في جنوب محافظة كركوك.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "طيران الجيش، عالج أهدافاً لداعش في قضاء داقوق جنوب كركوك".

قيادة العمليات المشتركة بدورها قالت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمكنت من رصد مفرزة مكونة من أربعة عناصر إرهابية في إحدى المضافات بقاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك".

وأضاف، انه "ووفقا لهذه المعلومات الدقيقة نفذت طائرات أف 16 ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة، إذ اسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بعد أن تم دمرتها بالكامل".