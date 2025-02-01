2025-02-01 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أنمجلس النواب سيصوت غداً الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانونالموازنة العامة.

وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "مسودة تعديل المادة12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستانبعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية".

وأضاف، أن "الفقرة الثانية تنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتينالاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فأن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديدتلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم".

وأكد، أن "التصويت على تعديل القانون سيساعد الحكومة في إرسال جداولموازنة 2025 إلى مجلس النواب لإقرارها".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أعلنت الثلاثاء الماضي،استئناف اجتماعات اللجنة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادة 12 في قانون الموازنةالعامة خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنةيتضمن احتساب تكلفة استخراج برميل نفط الاقليم بـ6 دولارات، والتعديل المرسل من الحكومةاحتسب الكلفة بـ16 دولارا للبرميل الواحد".

وبيّن مؤنس، أن "مسودة تعديل قانون الموازنة سيحمل الحكومة دفع تكاليفاستخراج 400 ألف برميل يوميا من حقول وآبار نفط الاقليم"، مردفا بالقول ان"زيادة تكلفة الاستخراج سيسبب ذلك في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد توقع خلال حديث لوكالةشفق نيوز في 7 كانون الثاني الجاري، ارسال جداول الموازنة المالية في شهر شباط، فيماأشار إلى امكانية تأخر تمريرها بسبب الخلافات حول المادة الـ 12 منها.

وتتضمن المادة الـ 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليمكوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.

يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكدفي وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنةتكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً"، مشيراً إلى أن "الشركاتالاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد".

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروعقانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).