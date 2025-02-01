2025-02-01 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت شركة أدوية سامراء، اليوم السبت، إنتاج 260 مستحضرا معتمدا سنويا، بينها أدوية للأمراض المزمنة ذات فعالية علاجية عالية، فيما حددت طبيعة شراكتها مع القطاع الخاص.وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، محمد عبد القادر النعيمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المستحضرات المعتمدة والمسجلة في شركة سامراء، والمتاح لنا إنتاجها، يقارب 260 مستحضراً على مدار السنة، أما عدد المنتجات التي تُنتج شهرياً أو سنوياً، فهو خاضع للبرامج المطلوبة من الوكالات التسويقية المتخصصة في تسويق المنتجات”.وأضاف، أن"دور الوكالات يكمن في تحديد إنتاج معين، نظراً لأن الأدوية تُعد موسمية، إذ تختلف البرامج الإنتاجية من شهر إلى آخر، فالمستحضرات المطلوبة في السوق خلال الموسم الشتوي تختلف عن تلك المطلوبة في الموسم الصيفي”.وبين أن "المستحضرات التي تتمتع بفرصة تسويقية مؤكدة وتُطلب في شهر أو فصل معين، ونحن نبدأ بإنتاجها وفق الحاجة”.وأكد النعيمي، أنه"تم إنتاج نحو 200 مستحضر خلال عام 2024، تشمل جميع الأشكال الصيدلانية، إضافةً إلى إنتاج مستحضرات جديدة متخصصة بالأمراض المزمنة”.