الجهد الخدمي: وضع حجر الأساس لتطوير منطقة آل معالي في المثنى

2025-02-01 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لتطوير منطقة آل معالي في محافظة المثنى.وذكر الفريق في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بجهود فريق الجهد الخدمي والهندسي وبحضور رئيس الفريق عبد الرزاق المالكي، تم وضع حجر الأساس لتطوير منطقة آل معالي في محافظة المثنى، بحضور عدد من النواب ومحافظ المثنى مهند العتابي ورئيس شركة آشور للمقاولات سيف العسافي".وأضاف البيان، أنه "وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل رئيس الفريق عبد الرزاق المالكي، بدأت هذا اليوم الخطوات الأولى لإيجاد نقلة نوعية في طبيعة الخدمات الضرورية للمنطقة".وتابع البيان، أن "البداية ستتضمن: (تبليط (45000) متر مربع، وعمل مقرنص (70000) متر مربع، إضافة الى مد شبكات ماء بطول (19000) متر، وشبكات مجاري (18000) متر".وأشار البيان، أن "محافظة المثنى شهدت أيضا، افتتاح عدد من المشاريع الخدمية، والتي ستسهم في توفير الخدمات الأساسية للمناطق".