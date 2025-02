2025-02-01 18:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى شهدت العاصمة بغداد، اختناقات مرورية شديدة رغم عطلة اليوم السبت. وقال مراسلنا، إن"الاختناقات المرورية مستمرة في أغلب مناطق العاصمة بغداد، رغم أن اليوم السبت هو عطلة رسمية". وأضاف، ان"حركة العجلات شبه متوقفة في تقاطعات مناطق وسط العاصمة وشرقها".

