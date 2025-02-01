إطفاء ديون شهداء "مكافحة الإرهاب" المشمولين بهذا القانون

2025-02-01 18:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، إنجاز إطفاء ديون الشهداء المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2009. وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه في إطار الرعاية المستمرة التي يوليها جهاز مكافحة الإرهاب لذوي الشهداء الأبرار وتطبيقاً للمادة 28 أولاً من قانون الموازنة لإطفاء الديون المترتبة بذمة شهدائنا المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2009، تم إطفاء الديون لكافة المشمولين بالقانون أعلاه من شهداء جهازنا تكريماً لتضحياتهم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام