هذه أبرز التأثيرات المحتملة لرسوم ترمب الجمركية

2025-02-01 18:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أثار تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 على السلع القادمة من المكسيك وكندا سباقاً بين الاقتصاديين لتقييم تأثير هذه الخطوة على الشركات والأسر في الدول الثلاث. يعتمد حجم التداعيات المحتملة على تفاصيل إعلان ترمب، من حيث مستوى الرسوم والسلع المستهدفة أو المعفاة ومدة تطبيقها، وكذلك على رد فعل كندا والمكسيك. مع ذلك، من الواضح بالفعل أن فرض رسوم جديدة على سلع تبلغ قيمتها نحو 900 مليار دولار من البلدين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع يومية مثل الأفوكادو والسيارات والطاقة. كما حذر ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة قريباً على الواردات الصينية، ما يعني أن 42 من إجمالي واردات الولايات المتحدة قد تواجه ضرائب أعلى. إليكم تحليلاً مبدئياً سريعاً بالتزامن مع الموعد النهائي لتطبيق الرسوم في 1 شباط: أسعار الغذاء يرى بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت UBS Global Wealth Management، أن مدى انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين سيكون العامل الرئيسي في تحديد نتائج سياسة ترمب التجارية. أضاف: متى سيشعر المستهلك الأميركي بالزيادة؟ أسعار النفط والغذاء قد تتفاعل خلال شهر. أما توقيت ارتفاع أسعار سلع أخرى فيعتمد على مستويات المخزون الأميركي. كما أن الجولة الثانية من الزيادات مهمة. هذه الرسوم مرتبطة جزئياً بـحرب المخدرات، لكن إذا تحول التركيز السياسي إلى تصورات التضخم الأوسع، فقد تكون مدة هذه الضرائب قصيرة. ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة وهي قضية كانت ضمن حملة انتخابية بشكل كبير منذ انتخاب ترمب، قد تكون أسعار الغذاء، وليس المخدرات، هي الأكثر تأثيراً. القوة الشرائية حسب محللي آي إن جي، فإن الرسوم الجمركية الجديدة الكبيرة ستُشكل مخاطر جسيمة على الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، بينما ستدعم الدولار الأميركي. لكن التوصل إلى حل مبكر قد يخفف الضغط على العملتين، ويهبط بالدولار. أوضحوا: تعامل الإدارة الجديدة مع الوضع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد يُستخدم كمعيار لسياسة ترمب التجارية مستقبلاً، وبالتالي سيكون له تداعيات كبيرة على أسعار الصرف العالمية. الزراعة وصيد الأسماك كشف تحليل لـإس آند بي غلوبال ريتينغز أن قطاعي السيارات والمعدات الكهربائية في المكسيك هما الأكثر تأثراً بصدمة الرسوم، بينما سيتأثر قطاع معالجة السلع الأساسية في كندا سلباً. تقدّر الوكالة أن مخاطر الرد بالمثل على الولايات المتحدة أقل، لكنها ترى تأثراً محتملاً لقطاعات الزراعة وصيد الأسماك والمعادن والسيارات. كتب محللو إس آند بي في مذكرة: في السيناريو الذي نتصوره، تواجه المكسيك وكندا تأثيرات على اقتصاديهما بشكل كامل أعلى بـ11 مرة و5 مرات على التوالي مقارنةً بالولايات المتحدة. عند النظر إلى أكبر 10 صناعات متضررة، لا يزال متوسط التأثير أسوأ بستة أضعاف في المكسيك وخمسة أضعاف في كندا. إعادة هيكلة كبرى وفقاً لتحليل بلومبرغ إيكونوميكس، فإن فرض رسوم بنسبة 25 على واردات المكسيك وكندا، و10 على الصين سيرفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الواردات من 3 إلى أكثر من 11، ما سيُحدث تغييراً جذرياً في التجارة العالمية. جاء في مذكرة الوكالة: نقدّر أن واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك قد تنخفض بنحو 70، ومن الصين بنحو 40 على المدى المتوسط، بعد تكيف هذه الاقتصادات مع الشروط الجديدة. سترتفع الواردات من بقية العالم، خاصة الاقتصادات الآسيوية، لتساعد في تعويض جزء من الانخفاض. أسعار السلع الأساسية ترى أوكسفورد إيكونوميكس أن رسوماً بنسبة 25 على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة سترفع أسعار السلع الأساسية، وتضرب هوامش أرباح المصدّرين الكنديين، كما ستعاني الإنتاجية والاستثمارات في كندا. أضافت: ستنخفض أسعار الألمنيوم عالمياً بسبب تراجع الطلب، لكن أقساط الغرب الأوسط المرتفعة بسبب الرسوم سترفع الأسعار على العملاء الأميركيين. نظراً لاعتماد كندا الكبير على السوق الأميركية، سيكون تحويل الصادرات إلى أسواق بديلة صعباً، ما سيخفض الإنتاج والهوامش. بالمقابل، وجود صناعة فولاذ أميركية قوية، واعتماد أقل على الواردات الكندية سيحد من ارتفاع أسعار الفولاذ في الولايات المتحدة. 3 سيناريوهات يرى اقتصاديون في غولدمان ساكس 3 سيناريوهات محتملة: رسوماً جمركية مع تنفيذ مؤجل، أو استهداف واردات محددة، أو البدء بمعدل منخفض يرتفع تدريجياً بمرور الوقت، أو مزيجاً من هذه الخيارات. رسوم بـ25 مع تأثير مؤجل: قد يعلن ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 25 على كندا والمكسيك، مع تأجيل التنفيذ لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ما يمنح الدول الثلاث فرصة للتفاوض قبل دخول القرار حيز التنفيذ. رسوم مستهدفة بـ25: من المحتمل أيضاً أنه بدلاً من منح بعض الإعفاءات على الواردات مثل النفط، قد تقتصر الرسوم الجمركية على بضعة قطاعات فقط، مثل الصلب أو السيارات. قد يستغرق تنفيذ هذا النهج عدة أشهر إذا كان يتطلب عملية تحقق رسمية قبل التطبيق. نهج التدرج: في عام 2019، كانت الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب على الواردات من المكسيك ستبدأ بنسبة 5 ثم ترتفع تدريجياً لتصل إلى 25. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام