2025-02-01 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريقالمصافي بطلاً لكأس السوبر للكرة الشاطئية، يوم السبت، بعد فوزه على مصافي الجنوببنتيجة 6 - 1 .

وجرت مباراة كأس السوبر، بإشراف الاتحاد العراقي لكرة القدم، في ملعب مصافيالجنوب بمحافظة البصرة .

وكانت مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة للدوري الممتازلكرة القدم الشاطئية، التي جرت يوم الاثنين الماضي، انتهت الأولى بفوز فريق مصافيالجنوب على ضيفه فريق احرار ميسان بنتيجة 5-0 ، وفوز فريقالمعقل على مضيفه قلعة صالح بنتيجة 5-1 .