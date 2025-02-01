لأول مرة.. لقاء يجمع درجال وحكيم شاكر لبحث تحضيرات "أساطير العراق"

2025-02-01 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت،مدرب منتخب أساطير العراق حكيم شاكر، وهو أول لقاء يجمع الطرفين.

وناقش درجال، بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رحيم لفتة، مع المدربتحضيرات منتخب أساطير العراق للمُشاركة في بطولة الخليج لرواد المنتخبات الوطنيّةالذين مثّلوا منتخباتهم في النُسخ السابقة.

وأكد عدنان درجال، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعم الاتحاد للمنتخب فيمشاركته المرتقبة في الكويت ببطولة الخليج للاساطير .

من جانبه، أعرب مدرب منتخب أساطير العراق حكيم شاكر، عن "شكره لرئيسالاتحاد، وأهمية مشاركة العراق في المحفلِ الخليجيّ"، مؤكداً ضرورة "تحقيقنتيجة ايجابية للمنتخب في بطولة أساطير الخليج".