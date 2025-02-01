وزير التجارة: الحكومة تبنت مشاريع استراتيجية

2025-02-01 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمهأكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم السبت، أن الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة وتبنت مشاريع استراتيجية، فيما بين أن الوزارة سهلت الإجراءات أمام المستثمرين المحلي والأجنبي.وقال الغريري في كلمة له خلال افتتاح الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة".وأضاف، "سهلنا الإجراءات أمام المستثمرين المحلي والأجنبي"، مبينا أن "الحكومة تبنت مشاريع استراتيجية".