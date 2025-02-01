نفط البصرة تعلن توقيع اتفاقيتين مع شركة أمريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد

2025-02-01 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت شركة نفط البصرة، اليوم السبت، توقيع اتفاقيتين مع شركة أمريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد.وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "تم توقيع اتفاقيتي المبادئ وسرية المعلومات مع شركة هاليبرتون الأمريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد".وأضاف عبد الكريم، أن "الاتفاقيتين تمثلان الطريق الأساس للبدء في عمليات التطوير والمناقشة وتسليم كافة الداتا والمعلومات التي تخص الحقلين، لغرض النقاش حول هذين الحقلين وبناء الموديل الفني والاقتصادي لهدف الوصول إلى تطوير الحقلين في إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب".وتابع عبد الكريم، انه "سوف تقدم نقاشات ودراسات في تطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد"، مبينا أن "إنتاج حقل نهر بن عمر بحدود 45 ألف برميل في اليوم، وبعد التطوير من المؤمل الوصول إلى 300 ألف برميل في اليوم".من جانبه أكد مدير تطوير الأعمال في شركة هاليبرتون عمر الكاشف - حسب البيان- على "أهمية هذا التعاون"، مشيراً إلى أن "الشركة ستوفر أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية لتحقيق إنتاج مستدام".ولفت الكاشف، الى "زيارة الشركة الميدانية لحقل نهر بن عمر مع التخطيط لزيارة حقل السندباد في الأيام المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التطوير وفق مراحل محددة بهدف تحسين كفاءة الإنتاج".وفي سياق متصل، بين مدير هيئة الحقول ورئيس لجنة التفاوض كاظم عبد الحسن كريم، أن "الاتفاقية تمهد لتوقيع عقد تطوير الحقلين وفق نموذج (IFMS)، حيث ستظل شركة نفط البصرة المشغل الرئيسي، بينما ستتولى هاليبرتون دور الاستشاري في إدارة المشاريع السطحية والتحت سطحية".وأضاف كريم، أن "حقل نهر بن عمر يعد من الحقول المعقدة جيولوجيا، إلا أنه يتميز بوجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي عالي الجودة، إضافة إلى احتوائه على نفوط خفيفة جداً تصل كثافتها إلى (50 API)".