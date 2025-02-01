السوداني يحيي جهود المرأة العاملة في السلك الأمني والعسكري

2025-02-01 19:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حيّا رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت (1 شباط 2025)، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأمني النسوي الأول الذي عقد في بغداد، جهود المرأة العاملة في السلك الأمني والعسكري.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الأخير "أعلن عن إطلاق (البرنامج التدريبي في القطاع الأمني)، الذي يهدف إلى تمكين المرأة في المؤسسات الأمنية وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المهام والرتب، جاء ذلك خلال المؤتمر الأمني النسوي الأول الذي عقد في بغداد".

وأضاف البيان، أن "السوداني حيا جهود المرأة العاملة في السلك الأمني والعسكري"، مؤكداً أنّ "عقد هذا المؤتمر يعكس حرص الحكومة على دعم المرأة في جميع القطاعات، ومنها القطاع الأمني، الذي سجل خلال السنتين الأخيرتين حضوراً وتواجداً متميزاً ونوعياً للنساء في جميع التشكيلات والأجهزة الأمنية".

وجدد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "توجيهاته للمؤسسات الأمنية في تمكين النساء، ودعم استحقاقهنّ من الترقيات والترفيعات، وإتاحة الفرص لتولي المناصب القيادية".

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة "بجهود وزارة الداخلية التي عملت على استحداث أقسام جديدة تعزز مشاركة النساء في مختلف المجالات الأمنية، وتواجد مجموعة من العناصر المتطوّعة النسوية في كلية الشرطة لدعم المهام الأمنية المختلفة"، مشيراً إلى (ستراتيجية الإصلاح في القطاع الأمني 2024- 2032)، التي وضعتها الحكومة، وتهدف محاورها إلى بناء الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار من أجل أن تستمر عمليات الإعمار والنهضة التنموية في العراق، وهي مسؤولية تشاركية يتصدّرها أبناء القوات والأجهزة الأمنية من كلا الجنسين".

واستذكر السوداني "الوقفة المشرفة للنساء العراقيات، وما قمنَ به من مساندة للقوات الأمنية خلال معارك التحرير ضد عصابات داعش الإجرامية، وحثّ أبنائهنّ على التطوع لمحاربة الإرهاب الظلامي، وتحرير الأرض، مهما غلت التضحيات".