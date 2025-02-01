السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48

2025-02-01 19:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (1 شباط 2025)، معرض بغداد الدولي بدورته الـ48 بمشاركة دولية واسعة.

وتفتتح وزارة التجارة، فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48 بمشاركة 1000 شركة محلية وأجنبية، ولمدة سبعة أيام، بالتزامن مع انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025 .

مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية التابعة للوزارة مصطفى نزار العاني، أوضح بتصريح للجريدة الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، أن المعرض الذي سيقام تحت شعار (تنمية واستثمار وازدهار)، وبمشاركة 20 دولة، سيتزامن مع انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبين أن الشركات المحلية والأجنبية التي ستتواجد على أرض المعرض، بلغت 1000 شركة، بعضها لم يسبق لها المشاركة في المعرض، كتونس وروسيا ولبنان، مبينا أن أكبر جناحين في المعرض سيكونان للمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وهي ضيف الشرف، التي شاركت بأكبر جناح للعام الحالي بمساحة 500 م2، أما الراعي الذهبي للمعرض فسيكون دولة قطر، فضلا عن تجهيز قاعتين كبيرتين تهتمان بالصناعات العراقية.

وأردف العاني، أن الدورة الدولية للمعرض ستتضمن فعاليات عدة، منها ندوات واجتماعات دولية بين العراق والأردن، ودول أخرى، وتعد حدثا اقتصاديا كبيرا، منوها بأن العراق يشهد تغيرات اقتصادية كبيرة ضمن البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن طموح العراق هو استقطاب أعداد كبيرة من الشركات في الدورة، وجذب المستثمرين العرب والأجانب، وإجراء التعاقدات لمشاريع في جوانب مختلفة.

وتابع، أن المعرض سيشهد استضافة أكبر جناح سياحي تابع لهيئة السياحة، بمشاركة القطاعين العام والخاص، ومشاركة أعداد من شركات السفر والسياحة في العاصمة، احتفاء ببغداد عاصمة السياحة العربية، وتقديم فعاليات فنية وترفيهية، وعروض عن أهم المواقع الأثرية، وأزقة بغداد التراثية، تعرض على شاشات كبيرة للزائرين، وتقديم الورود إلى الوفود العربية، والهدايا والدروع والبوسترات التي تحمل شعارات بغداد حلوة الحلوات، فضلا عن الهدايا التي تقدم إلى زوار المعرض.

مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية، نوه أيضا بأن الدورة الحالية تختلف عن الدورات السابقة بعرض أحدث التقنيات والابتكارات من مختلف القطاعات، منها تكنولوجية، وصناعية، وتجارية.