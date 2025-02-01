2025-02-01 19:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، إلى 5.16 على أساس شهري و48.4 على أساس سنوي، وفق ما أعلنت غرفة تجارة إسطنبول، السبت. وأضافت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفع 2.83 على أساس شهري و38.15 على أساس سنوي. إلى ذلك، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أنها أجرت تعديلات على محتويات وقيم أوزان سلة السلع في مؤشر أسعار التجزئة، الذي أصبح يسمى الآن مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما ظل مؤشر أسعار الجملة دون تغيير. والشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 44.38 في ديسمبر. وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.03 مقارنة بـ 2.24 في نوفمبر. وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل 47.09 في تشرين الثاني. وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع الريبو المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، في كانون الاول، بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 إلى 45. وهذا الخفض هو الثاني للفائدة للشهر الثاني على التوالي بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام