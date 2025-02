2025-02-01 19:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر عن مشكلة قال إنها "أعظم" من مشكلة عدم إرسال الرواتب من قبل بغداد، وهي حذف كلمة الإنفاق الفعلي في قانون الموازنة. وقال كوجر، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "اللقاءات والمحادثات بين أربيل وبغداد مهمة، لكن الأهم من ذلك أن تكون هناك نوايا حسنة […]

