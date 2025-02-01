كربلاء.. جد يعنف حفيدته "بشدة" والأمن يعتقله

2025-02-01 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة الداخلية العراقية،يوم السبت، القبض على متهم عنف حفيدته بشدة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مواقع التواصل الاجتماعيتناولت فيديو تتعرض فيه طفلة الى التعنيف الشديد وبعد اجراء التحريات تبين ان هذا الفيديومن محافظة كربلاء في منطقة عين التمر".

وأضافت، أن "مدير مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري اللواءالدكتور عدنان حمود سلمان، أوعز الى مدير قسم اسرة كربلاء بالتحرك فورا واستحصال موافقةالقضاء للتحري، وفعلا تم التحري من قبل مفارز حماية الاسرة في كربلاء وبمساعدة مكتبمكافحة الاجرام حيث تبين ان الشخص المعنف هو جد الطفلة".

وأكدت، أن "الجد تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة 413 من قانون العقوباتالعراقي".