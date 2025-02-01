2025-02-01 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، "البرنامجالتدريبي في القطاع الأمني"، الذي يهدف إلى تمكين المرأة في المؤسسات الأمنيةوتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المهام والرتب.

وحيّا السوداني، خلال كلمة له في المؤتمر الأمني النسوي الأول الذي عقد بالعاصمةبغداد، جهود المرأة العاملة في السلك الأمني والعسكري، مؤكداً أنّ "عقد هذاالمؤتمر يعكس حرص الحكومة على دعم المرأة في جميع القطاعات، ومنها القطاع الأمني،الذي سجل خلال السنتين الأخيرتين حضوراً وتواجداً متميزاً ونوعياً للنساء في جميعالتشكيلات والأجهزة الأمنية".

وجدد القائد العام للقوات المسلحة، توجيهاته للمؤسسات الأمنية في تمكينالنساء، ودعم استحقاقهنّ من الترقيات والترفيعات، وإتاحة الفرص لتولي المناصبالقيادية، مشيداً بجهود وزارة الداخلية التي عملت على استحداث أقسام جديدة تعززمشاركة النساء في مختلف المجالات الأمنية، وتواجد مجموعة من العناصر المتطوّعةالنسوية في كلية الشرطة لدعم المهام الأمنية المختلفة.

وأشار إلى ستراتيجية الإصلاح في القطاع الأمني 2024- 2032، التي وضعتهاالحكومة، وتهدف محاورها إلى بناء الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، من أجل أنتستمر عمليات الإعمار والنهضة التنموية في العراق، وهي مسؤولية تشاركية يتصدّرهاأبناء القوات والأجهزة الأمنية من كلا الجنسين.

واستذكر السوداني، الوقفة المشرفة للنساء العراقيات، وما قمنَ به من مساندةللقوات الأمنية خلال معارك التحرير ضد داعش، كما حثّ أبنائهنّ على التطوع لمحاربةالإرهاب، وتحرير الأرض، مهما غلت التضحيات.