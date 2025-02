لم يأكل إلا الجبن والزبدة لأشهر.. فظهر أغرب شيء على يديه

2025-02-01 19:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: انتهى الأمر برجل أربعيني لم يأكل خلال 8 أشهر سوى الزبدة والجبن والهامبرغر إلى المستشفى بعد ظهور علامات صفراء عل جسده. في البداية، قال الرجل إنه شعر بتحسن كبير، وساعده النظام الذي اتبعه من خلال الإنترنت على فقدان وزنه وأصبح أكثر نشاطًا وزاد صفاء ذهنه. ولكن بعد حوالي 8...

