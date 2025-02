2025-02-01 19:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت شرطة محافظة ذي قار عن إلقاء القبض على امرأة أقدمت على قتل ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات شنقا، وذلك في إحدى قرى قضاء الرفاعي شمال المحافظة. وذكر مصدر أمني في الشرطة أن قوة من مكافحة إجرام الرفاعي تمكنت من القبض على المرأة البالغة من العمر...

