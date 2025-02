محافظ ذي قار: انخفاض تدفق المياه في الغراف والفرات يهدد الزراعة والخدمات

2025-02-01 19:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، عن اتصالات مكثفة أجراها مع المسؤولين في بغداد، بهدف زيادة الإطلاقات المائية لمواجهة التحديات التي تعاني منها المحافظة بسبب انخفاض تدفق المياه. وأوضح الإبراهيمي أن التواصل شمل الهيئة التنسيقية بين المحافظات، إلى جانب إرسال رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء، فضلاً عن...

