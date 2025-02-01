2025-02-01 19:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيكشف عن انظمة صاروخية ودفاعية جديدة في اطار معرض “مالك الاشتر” الذي سيقام الاثنين المقبل في إيران. وذكرت وكالة مهر للأنباء نقلا عن سكرتير الاشراف القيادي بالحرس الثوري الإيراني العميد “حميد بزم شاهي” قوله في مؤتمر صحفي إن تحصينات الحرس الثوري للحفاظ على المقدرات سيزاح الستار عنها في إطار المعرض. […]

ظهرت المقالة استعراض القوّة.. إيران تستعد للكشف عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض أولاً على ايشان.



