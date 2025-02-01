ليفربول يتغلب على بورنموث ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

2025-02-01 20:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب نادي ليفربول، مساء اليوم السبت، على مضيفه بورنموث 2-0، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ليحافظ على فارقه المريح عن أقرب مطارديه.وأحرز النجم المصري محمد صلاح هدفي المباراة في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و75".وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 40 نقطة في المركز السابع.

وبتسجيله هدفين، وصل صلاح للهدف رقم 21 في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أنه تجاوز الـ20 هدفا في الموسم، للمرة الخامسة في تاريخه بالبريميرليغ.

وأصبح صلاح واحدا من 5 لاعبين فقط، استطاعوا أن يسجلوا 20 هدفا بالموسم، لخمسة مواسم أو أكثر.

كما وصل صلاح للهدف رقم 178 له في البريميرليغ، ليتسلق للمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري، متفوقا على الإنجليزي فرانك لامبارد.