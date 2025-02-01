"بدا على جسدها آثار تعذيب".. تفاصيل جديدة عن طفلة كربلاء المعنفة

2025-02-01 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة كربلاء، مساء السبت، بياناً بشأن الطفلة المعنفةعلى يد جدها في قضاء عين التمر بالمحافظة، فيما كشفت عن الوضع الصحي للطفلة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطفلة المعنفة بداعلى جسدها آثار تعذيب، نتيجة التعنيف الذي تعرضت لهُ، وقد تم تقديم يد العون والمساعدةلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب هذا الفعل المنافي للشرع والقانون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارةالداخلية العراقية، القبض على متهم عنف حفيدته بشدة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد للوكالة، أن "مواقع التواصل الاجتماعيتناولت فيديو تتعرض فيه طفلة الى التعنيف الشديد وبعد اجراء التحريات تبين ان هذا الفيديومن محافظة كربلاء في منطقة عين التمر".

وأضافت، أن "مدير مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري اللواءالدكتور عدنان حمود سلمان، أوعز الى مدير قسم اسرة كربلاء بالتحرك فورا واستحصال موافقةالقضاء للتحري، وفعلا تم التحري من قبل مفارز حماية الاسرة في كربلاء وبمساعدة مكتبمكافحة الاجرام حيث تبين ان الشخص المعنف هو جد الطفلة".

وأكدت، أن "الجد تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة 413 من قانون العقوباتالعراقي".