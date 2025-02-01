رصاصة نزاع مسلح تنهي حياة مواطن أعزل جنوبي العراق

2025-02-01 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بوقوع ضحية إثر اندلاع شجار مسلحبين طريفين شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شجاراً مسلحاً اندلع بين طرفينفي قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى لمقتل شخص لا علاقة له بالشجار،بعدما أصيب برصاصة طائشة صادرة عن الطرفين المتشاجرين".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطبالعدلي، فيما تجري حالياً ملاحقة لطرفي الشجار المسلح".